За долг в 800 тысяч рублей у уральца арестовали автомобиль Lada Largus

11:20 | 4.06.2018

В Верхнепышминском районном отделе судебных приставов находится исполнительное производство в отношении должника, имеющего долг перед банком почти в 800 тысяч рублей.



Как рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области, никакие ограничительные меры не подействовали на должника, в том числе запрет на выезд за рубеж, на основании чего было принято решение об аресте залогового имущества – автомобиля Lada Largus 2016 года выпуска.



Транспортное средство обнаружено во дворе дома должника. В дальнейшем машину продадут с торгов, вырученные средства передадут банку.





Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области