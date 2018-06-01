«Сказал, что сломает пальцы»: в Екатеринбурге задержали мужчину, грабившего пенсионеров

В Екатеринбурге полиция задержала 53-летнего мужчину. Он подозревается в грабежах, совершенных на территории Орджоникидзевского района. Жертвами становились пожилые люди.Так, в конце мая в полицию обратилась женщина 1956 года рождения. Она рассказала, что ее ограбил мужчина, которого к ней в гости привел сосед.По предварительной информации, злоумышленник на улице познакомился с гражданином, тот привел малознакомого человека домой, где они вместе стали распивать спиртное. Потом гость попросил познакомить его с одинокой женщиной, и мужчина отвел его к соседке этажом ниже. Злоумышленник, оставшись наедине с хозяйкой квартиры, стал требовать отдать ему ценности.«Сказал, что сломает пальцы, если не отдам кольца», - рассказала пострадавшая.Мужчина похитил у пенсионерки золотые украшения, ноутбук и сотовый телефон. Общий ущерб составил 24 тысячи рублей.На данный момент установлено несколько подобных преступных эпизодов, к которым может быть причастен задержанный.Как отмечают в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, мужчина ранее неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков.Если Вы пострадали от действия данного гражданина, обращайтесь в органы внутренних дел. Контактные телефоны: +7(919)3738445 (Уголовный розыск), 356-42-14 (Дежурная часть) либо 02.