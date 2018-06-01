Рядом с озером Шарташ снесут незаконное кафе

10:39 | 4.06.2018

Прокуратура через суд добилась решения о сносе кафе, расположенного в водоохраной зоне озера Шарташ. По документам здание является нестационарным временным объектом, что в ходе суда удалось опровергнуть.



«Установлено, что хозяйствующим субъектом в отсутствие на то правовых оснований осуществлено строительство капитального здания кафе, площадью более 400 кв.м., которое круглогодично эксплуатировалось предпринимателем с целью извлечения прибыли», - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.



В итоге суд постановил снести кафе в течение трех месяцев. Также владелец оштрафован почти на 1,2 млн рублей.



Отметим, что в прошлом году на объекте выявили многочисленные нарушения санитарного, лицензионного, природоохранного, земельного законодательства, а также требований пожарной безопасности и правил торговли.





Фото: cont.ws