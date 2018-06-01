На улице Самаркандской ночью сгорел барак

10:15 | 4.06.2018

Сегодня ночью, в 03:51, на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре на улице Самаркандской. Сгорел двухэтажный барак. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Огнем повреждены стены, потолочное перекрытие, полностью сгорела кровля.



«В тушении загорания были задействованы 7 единиц техники, 22 человека личного состава. В течение часа пожарно-спасательные подразделения справились с огнём. Пострадавших нет», - передает пресс-служба ГУ МЧС по региону.



