Стали известны первые победители праймериз в Екатеринбурге

10:00 | 4.06.2018

В оргкомитете по проведению праймериз «Единой России» подвели предварительные итоги голосования. По имеющимся данным, победу одержали: Ира Овчинникова, Константин Савинов, Олег Кагилев, Александр Мяконьких, Виктор Тестов, Михаил Матвеев, Елена Дерягина, Николай Смирнягин, Виктор Карташев, Александр Найданов, Игорь Володин, Алексей Вихарев, Дмитрий Праздничков. Окончательные результаты будут известны немного позднее.



Явка на праймериз составила 9,72%. Проголосовали 103 641 человек.