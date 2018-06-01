Сергей Карякин стал победителем гонки «Ладога-Трофи»

09:20 | 4.06.2018

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин и его напарник Станислав Куренков заняли первое место в трофи-рейде «Ладога-Трофи». Гонка длилась несколько дней, с 26 мая по 3 июня. Маршрут общей протяженностью 1200 км проходит по заброшенным дорогам, лесам и болотам Ленинградской области и Карелии.



«Заслуженная победа в Ладоге Трофи 2018. Большое спасибо Стасу Куренкову и всем тем, кто за нас болел и поддерживал», — написал Сергей Карякин в соцсетях.





Фото: Сергей Карякин/ВКонтакте