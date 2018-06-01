В Екатеринбурге сгорел цех по производству упаковки

09:20 | 4.06.2018

Накануне вечером на улице Фронтовых Бригад в Екатеринбурге загорелся цех по производству упаковочной тары компании «Уралореолстрой». Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 20:31.



К месту пожара выехали 6 единиц техники и 32 человека личного состава. Через 15 минут огнеборцы локализовали огонь, в 21:05 ликвидировали открытое горение, а в 22:32 завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.



В результате пожара огнём повреждена готовая продукция, а также кровля и внутренняя отделка цеха на площади 100 кв. м. Пострадавших в результате пожара нет.



Фото: ИА «Ночные новости»