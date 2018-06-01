Новости дня
09:05 | 4.06.2018
Ночью произошел пожар в квартире на Мичурина
— На площади 2 кв. м повреждено домашнее имущество в квартире на 5-м этаже муниципального 5-этажного жилого дома. К месту пожара выезжали 3 единицы техники, 12 человек личного состава. Пожар потушен населением до прибытия пожарно-спасательных подразделений, — передает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
По имеющейся информации, никто не пострадал.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
11:00 | 4.06.2018
«Сказал, что сломает пальцы»: в Екатеринбурге задержали мужчину, грабившего пенсионеров
10:39 | 4.06.2018
Рядом с озером Шарташ снесут незаконное кафе
10:15 | 4.06.2018
На улице Самаркандской ночью сгорел барак
10:00 | 4.06.2018
Стали известны первые победители праймериз в Екатеринбурге
09:40 | 4.06.2018
В Екатеринбурге будут судить двух уральцев, обманувших 27 человек на шесть миллионов
09:20 | 4.06.2018
Сергей Карякин стал победителем гонки «Ладога-Трофи»
09:20 | 4.06.2018
В Екатеринбурге сгорел цех по производству упаковки
09:05 | 4.06.2018
Ночью произошел пожар в квартире на Мичурина
21:25 | 3.06.2018
В Свердловской области в колонии погиб заключённый
21:20 | 3.06.2018
На «Кинотавре» в Сочи выступила группа «Курара» из Екатеринбурга
20:56 | 3.06.2018
В Свердловской области массово гибнут птицы
20:50 | 3.06.2018
В Екатеринбурге ожидается потепление
20:32 | 3.06.2018
В Екатеринбурге прошёл молебен в честь 300-летия полиции
18:17 | 3.06.2018
Светлана Высокова одержала победу в предварительном голосовании
17:42 | 3.06.2018
В Екатеринбурге водитель автобуса в ходе конфликта похитил пассажира
17:19 | 3.06.2018
В Екатеринбурге партия «Единая Россия» пошла на рекорд
16:49 | 3.06.2018
В Екатеринбурге учёные УрГАУ разработали культиватор, повышающий урожайность на 30 %
14:45 | 3.06.2018
Строительство нового фонтана на пермской эспланаде идет по графику
14:43 | 3.06.2018
Наблюдатели на праймериз «Единой России» в Екатеринбурге нарушения фиксируют десятками
14:43 | 3.06.2018
Житель Пермского края нанес односельчанке смертельные травмы за отказ оплатить такси
14:40 | 3.06.2018
В Прикамье приостановлена деятельность водозабора
14:13 | 3.06.2018
Евгений Куйвашев отдал свой голос на праймериз «Единой России»
13:23 | 3.06.2018
В Екатеринбурге рядом с жилыми домами прогуливался лось
13:20 | 3.06.2018
В Екатеринбурге на концерте в поддержку кандидатов на праймериз «ЕР» раздавали деньги
12:47 | 3.06.2018
«Опальный» участник праймериз «Единой России» в гордуму Екатеринбурга решил вести альтернативный подсчет голосов
12:12 | 3.06.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 2 июня 2018 года
11:53 | 3.06.2018
Екатеринбург станет местом завершения крестного хода из Тобольска
11:11 | 3.06.2018
В Екатеринбурге стартовали праймериз «Единой России»
22:17 | 2.06.2018
Апелляция на приговор бывшему оперативнику ОЭБиПК Екатеринбурга поступила в Свердловский облсуд
18:14 | 2.06.2018
«Единая Россия» назвала количество проголосовавших с помощью электронного голосования на праймериз в Екатеринбурге
17:42 | 2.06.2018
Синоптики предупреждают о длительных заморозках
15:15 | 2.06.2018
В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
14:53 | 2.06.2018
Екатеринбург посетил лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов
14:02 | 2.06.2018
Полпред озвучил требования к новому мэру Нижнего Тагила
13:05 | 2.06.2018
В Екатеринбурге в День защиты детей водитель сбил ребенка
11:29 | 2.06.2018
При пожаре в Нижнем Тагиле погиб один человек
11:06 | 2.06.2018
Пермяков приглашают снова встать на коньки
11:05 | 2.06.2018
Завтра в Перми вступят в состязания стронгмены
11:03 | 2.06.2018
Певица Глюк’оZa поздравит екатеринбуржцев с Днем мотоциклиста
10:39 | 2.06.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 1 июня 2018 года
23:12 | 1.06.2018
В Екатеринбурге обманутые дольщики на коленях попросили помощи у Путина
22:53 | 1.06.2018
Депутат гордумы Екатеринбурга не отчитался о доходах и имуществе
20:27 | 1.06.2018
В Екатеринбурге подростков познакомили с работой военной полиции
19:49 | 1.06.2018
В Екатеринбурге начал работу мобильный культурный центр