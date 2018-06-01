Ночью произошел пожар в квартире на Мичурина

09:05 | 4.06.2018

Сегодня ночью произошел пожар в квартире 5-этажного дома на улице Мичурина. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 04:21. Прибывшие пожарные эвакуировали семь человек, в том числе трех детей.



— На площади 2 кв. м повреждено домашнее имущество в квартире на 5-м этаже муниципального 5-этажного жилого дома. К месту пожара выезжали 3 единицы техники, 12 человек личного состава. Пожар потушен населением до прибытия пожарно-спасательных подразделений, — передает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



По имеющейся информации, никто не пострадал.