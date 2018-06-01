В Свердловской области в колонии погиб заключённый

21:25 | 3.06.2018

Сегодня в исправительной колонии №53 под Верхотурьем нашли мёртвого заключённого. Тело было обнаружено в душевой комнате карантинного отряда, после чего доставлено в медсанчасть. Именно там медики констатировали смерть. Общественность и СМИ предполагают, что причиной смерти стала массовая драка, но ГУФСИН по Свердловской области опровергает эту информацию.



Известно, что заключённый был осужден всего на три с половиной года – за незаконный оборот наркотических средств. Установлено, что в день, когда произошла трагедия, между погибшим и ещё двумя заключёнными, выведенными для уборки отряда, возникла конфликтная ситуация.



На место происшествия срочно прибыл начальник ГУФСИН по Свердловской области для установления причин гибели заключённого. В настоящее время в исправительной колонии проводится служебная проверка.



Фото: monk.com.ua