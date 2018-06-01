На «Кинотавре» в Сочи выступила группа «Курара» из Екатеринбурга

21:20 | 3.06.2018

На главном российском кинофестивале «Кинотавр», который традиционно проходит в Сочи, выступила известная екатеринбургская группа «Курара» с песней «Байконур».



Выступление уральского бэнда слушали звёзды российского шоу-бизнеса. В тот момент в зале находились Игорь Верник, Ксения Собчак, Фёдор Бондарчук, Равшана Куркова и другие.



Фестиваль продлится до 10 июня. Напомним, фильмом открытия станет лента Кирилла Серебренникова «Лето». Также на «Кинотавре» Ксения Собчак и Вера Кричевская планируют представить документальную картину об отце светской львицы «Дело Собчака».



Фото: vk.com

