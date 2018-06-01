В Свердловской области массово гибнут птицы

20:56 | 3.06.2018

В Свердловской области под Нижним Тагилом обнаружены сотни мёртвых стрижей. Все обочины трассы Екатеринбург – Нижний Тагил усыпаны их телами.



Очевидцы предполагают, что аномальная гибель более чем сотни пернатых связана с непрекращающимися холодами на Среднем Урале. В связи с этим птицам не хватает пищи, поэтому от истощения стрижи прямо в полёте падают на трассу.



По словам автомобилистов, которые проезжали мимо, некоторые птицы, упавшие на обочину трассы, ещё не погибли, но сильно истощены. Очевидцы добавляют, что небольшие стаи птиц летят так низко, что сами попадают на лобовые стёкла проезжающих автомобилей.



Фото: 5kogotkov.com