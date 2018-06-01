В Екатеринбурге ожидается потепление

20:50 | 3.06.2018

В Екатеринбурге прогнозируют потепление, которое должно начаться с первых дней новой недели.



По данным Росгидрометцентра, летнее тепло придёт в уральскую столицу уже во вторник, 5 июня. В этот день синоптики обещают 23 градуса тепла и небольшой дождь, а уже в среду воздух прогреется до +27 градусов.



До вторника екатеринбуржцам придётся потерпеть холод и дожди. В эти выходные температура воздуха не превышает 14 градусов. А в понедельник максимум, который мы сможем получить, — это 15 градусов тепла и дожди.



Фото: i.timeout.ru