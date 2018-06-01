В Екатеринбурге прошёл молебен в честь 300-летия полиции

20:32 | 3.06.2018

В воскресенье, 3 июня, в Храме-на-Крови в Екатеринбурге состоялся молебен, приуроченный к трёхсотлетию со дня образования российской полиции. По всей стране этот праздник отмечается 5 июня. Как сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, порядка трёхсот полицейских и членов их семей пришли сегодня в церковь.



Молебен в Храме-на-Крови возглавил иерей Владимир. Он пожелал стражам порядка спокойствия и божьей помощи: «Слава Богу, что есть возможность охранять мир и покой граждан. Будьте начеку, а Господь всегда прибудет с вами. Помоги вам Бог, с праздником, с 300-летием Российской полиции. Желаю вам милости Божьей, больших званий, карьерного роста и душевного спокойствия».



Фото: ГУ МВД России по Свердловской области