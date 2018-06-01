В Екатеринбурге водитель автобуса в ходе конфликта похитил пассажира

17:42 | 3.06.2018

В Екатеринбурге конфликт, закончившийся похищением человека, произошёл в автобусе 19-го маршрута, следующем от площади 1905 года до Химмаша.



Как сообщают СМИ, инцидент начался с конфликта пассажирки с кондуктором. Женщина начала возмущаться тем, что водитель долго стоял на одной остановке. В ответ на недовольство кондуктор ударил пассажирку. Тогда за неё вступился другой пассажир и в ответ ударил кондуктора. Это заметил водитель автобуса, который, как оказалось позже, является отцом обидчика.



После этого все пассажиры, кроме мужчины, вступившегося за женщину, были высажены из автобуса без объяснения причины, а его удерживали силой. Чуть позже на подмогу экипажу подошли ещё двое мужчин. А затем автобус с задержанным пассажиром уехал в неизвестном направлении.



Очевидцы сообщили о случившемся в отдел полиции № 13. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.



Фото: fotobus.msk.ru