В Екатеринбурге партия «Единая Россия» пошла на рекорд

17:19 | 3.06.2018

Как сообщила пресс-служба партии «Единая Россия», по данным на 15:00, в Екатеринбурге на праймериз «Единой России» по выборам в гордуму проголосовало 75 600 человек. Это 7,08 % от общего числа избирателей, зарегистрированных в городе.



Напомним, явка избирателей на выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва в 2013 году составила 33,6 % от 1 074 101 включённых в списки избирателей города. Если перевести проценты в цифры, то на выборы пришли 360 854 жителя Екатеринбурга.



Партия «Единая Россия» набрала тогда 28,33 % от пришедших на выборы, и если опять перевести в цифры, то на выборах в думу Екатеринбурга за «Единую Россию» проголосовали 102 229 жителей Екатеринбурга. Это всего на 26 629 человек больше, чем пришло сегодня на праймериз.



Получается, что в 20:00, к моменту закрытия участков для предварительного голосования, партия «Единая Россия» может достичь, ну хотя бы теоретически, результатов, полученных партией на выборах депутатов в городскую думу Екатеринбурга в единый день голосования 8 сентября 2013 года.