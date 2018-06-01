Наблюдатели на праймериз «Единой России» в Екатеринбурге нарушения фиксируют десятками

Наблюдатели на праймериз «Единой России» в Екатеринбурге сообщают о десятках нарушений на участках для голосования.Известно, что на участках собираются огромные очереди до 150 человек. Причина заключается в том, что представители бюджетных организаций ходят голосовать управляемыми группами.Как сообщают наблюдатели, на участке в Ленинском районе заведующая ДОУ № 156 громко, на весь участок, указывала сотрудникам, за кого необходимо отдавать голос — ими оказались кандидаты Дерягина и Крупин. Примечательно, что по тому же сценарию голосуют работники паспортного отдела Ленинского района, работники поликлиники № 2 и ЦГБ № 7.Активно «работает» проект «Забота» на участках для голосования в Чкаловском, Ленинском, Кировском, да и других районах Екатеринбурга: подростки в манишках раздают проголосовавшим купоны. Параллельно проходит лотерея в честь Дня города «295».Установлено несколько случаев провокаций: так, в Ленинском районе неустановленные лица расклеивают наклейки с изображением кандидатов в думу Екатеринбурга Виталия Чачина и Игоря Усова, при том что данный материал не относится к агиткампании кандидатов. Еще один кандидат заявил о том, что его избили, однако видимых повреждений у него так и не нашли.Об интересном факте сообщают наблюдатели из Чкаловского района города: там неизвестные на микроавтобусе «Хендай» (гос. номер В 272 НУ, 74 регион) организованно переезжают от участка к участку с группой людей и разыгрывают сценку передачи денег. В машине присутствует оператор, который фиксирует спектакль на фоне здания счетного участка. «Машина одна и та же, она замечена уже на трех участках», — отмечают наблюдатели.Нашёлся на карте города и участок, где на 13 кандидатов в итоговом протоколе участковой счётной комиссии изготовлено только 10 строчек. Очевидно, что из 13 кандидатов 3 — «лишние».