Евгений Куйвашев отдал свой голос на праймериз «Единой России»

14:13 | 3.06.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выбрал кандидатов в депутаты городской думы от партии «Единая Россия». Глава региона проголосовал по месту прописки — об этом Куйвашев сообщил в своем профиле в Instagram.



«Интерес политиков, общественности и журналистов к этой процедуре показывает, что внутрипартийное голосование превратилось в важный элемент политической жизни. И это хорошо, потому что граждане активнее вовлекаются в формирование органов власти, растет уровень политической дискуссии. В конкурентной борьбе на праймериз появляются новые яркие фигуры, которые в будущем обязательно найдут место в политической жизни», — отметил губернатор Свердловской области.



Также Евгений Куйвашев напомнил, что участки работают до 20:00, адрес своего участка можно найти на сайте праймериз «Единой России» pg.er.ru.