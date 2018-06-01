В Екатеринбурге рядом с жилыми домами прогуливался лось

13:23 | 3.06.2018

Накануне жители Вторчермета и Ботаники увидели лося, который собирался перейти ЕКАД в сторону жилых домов. Очевидцы сняли происходящее на камеру.



Однако из-за нескончаемого потока машин прогулка сохатого чуть не закончилась несчастным случаем – дикое животное попало под машину. К счастью, лось не получил серьёзных повреждений и сразу после столкновения встал и ушёл в сторону леса. Водитель автомобиля и сама машина также целы, повреждено только боковое зеркало.



Согласно статистике, животные часто попадают под колёса машин на уральских дорогах. Так, в конце апреля на подступах к Екатеринбургу фура сбила лося, а в ноябре прошлого года сохатый попал под колёса легковой машины. Последнее ДТП произошло всего несколько дней назад. Удар был настолько сильным, что у машины снесло полкрыши.



Фото: imenno.ru