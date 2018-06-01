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13:23 | 3.06.2018
В Екатеринбурге рядом с жилыми домами прогуливался лось
Однако из-за нескончаемого потока машин прогулка сохатого чуть не закончилась несчастным случаем – дикое животное попало под машину. К счастью, лось не получил серьёзных повреждений и сразу после столкновения встал и ушёл в сторону леса. Водитель автомобиля и сама машина также целы, повреждено только боковое зеркало.
Согласно статистике, животные часто попадают под колёса машин на уральских дорогах. Так, в конце апреля на подступах к Екатеринбургу фура сбила лося, а в ноябре прошлого года сохатый попал под колёса легковой машины. Последнее ДТП произошло всего несколько дней назад. Удар был настолько сильным, что у машины снесло полкрыши.
Фото: imenno.ru
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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