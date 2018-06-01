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12:47 | 3.06.2018
«Опальный» участник праймериз «Единой России» в гордуму Екатеринбурга решил вести альтернативный подсчет голосов
Александр Колесников, решив подсчитать, сколько же все-таки жителей проголосуют за него, выставил рядом с участками урны. Когда избиратели начали получать бюллетени и выносить их на улицу, председатель счетной комиссии категорически запретил им это делать, мешая их свободному волеизъявлению. Вероятно, в мэрии Екатеринбурга посчитали, что создастся весьма неловкая ситуация, если кандидат от администрации города, член т. н. «списка Тунгусова» Александр Мяконьких проиграет пусть и в неофициальной, зато честной гонке своему оппоненту.
Отметим, что за считаные минуты отдать свои голоса в пользу Александра Колесникова решили около 30 человек, но после вмешательства «демократически» настроенного председателя счетной комиссии, формированием которых были недовольны несколько видных свердловских единороссов, альтернативное голосование было прекращено.
По словам секретаря регионального отделения «Единой России» Виктора Шептия, к 10 утра на праймериз проголосовало уже 13 тысяч жителей Екатеринбурга. Напомним, счетные участки работают с 8 утра и до 20 часов. На предварительном голосовании на выборы в Екатеринбургскую городскую Думу зарегистрированы 186 человек, организовано 111 избирательных участков.
© «Вечерние Ведомости»
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