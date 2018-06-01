Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 2 июня 2018 года

12:12 | 3.06.2018

За прошедшие сутки с 08:00 02.06.2018 до 08:00 03.06.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 93 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 58 противоправных деяний. Из них 2 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 2 грабежа, 17 краж чужого имущества, 8 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 3 факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 1 ДТП с пострадавшими, в котором получил травмы 1 несовершеннолетний.



За минувшие сутки на территории области проведено 34 мероприятия, в которых приняли участие 18 507 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 239 полицейских. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области