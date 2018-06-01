В Екатеринбург из Чечни на спецсамолёте МЧС доставили тяжелобольного ребёнка

11:55 | 3.06.2018

Накануне самолёт Ан-148 МЧС совершил санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольного ребёнка из столицы Чечни в столицу Урала. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области, юный пациент нуждается в высококвалифицированной помощи специалистов Среднего Урала.



Отмечается, что использование специального самолёта МЧС обусловлено тем, что борт оснащён современным оборудованием. Так, использование аппарата искусственной вентиляции лёгких и многочисленных кардиомониторов позволяло поддерживать жизнь пациента на протяжении более чем семи часов перелёта. Также в пресс-службе ведомства добавляют, что на протяжении воздушной операции ребёнка сопровождали специалисты спасательного отряда МЧС «Центропас» и отряда «Защита» Минздрава России.



В настоящее время ребёнку оказывается необходимая помощь в специализированном медучреждении Екатеринбурга.



Фото: 66.mchs.gov.ru