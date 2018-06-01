Екатеринбург станет местом завершения крестного хода из Тобольска

11:53 | 3.06.2018

По направлению к Среднему Уралу движется крестный ход паломников из Тобольска, приуроченный к 100-летию со дня гибели царской семьи. 14 июля верующие со всей страны должны прибыть в столицу Урала для литургии.



Пресс-служба Тобольской митрополии сообщает, что общая протяжённость пути Тобольск — Алапаевск — Екатеринбург составляет 700 километров. Этот путь предстоит преодолеть православным паломникам из Крыма, Белоруссии, Сибири, с Урала, из Пскова и других регионов России.



После прибытия в Екатеринбург утром 14 июля и в ночь с 16 на 17 июля состоится Царская Божественная литургия. Её возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



Добавим, что, по данным организатора мемориального движения Андрея Бариджа, в настоящее время к крестному ходу присоединилось около 100 человек.



Фото: ok.ru