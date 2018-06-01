В центре Екатеринбурга появились выделенные полосы для общественного транспорта

11:27 | 3.06.2018

На улицах Карла Либкнехта и Розы Люксембург в Екатеринбурге появились новые выделенные полосы для общественного транспорта. Теперь по ним можно будет курсировать только автобусам и троллейбусам, а также транспорту FIFA во время чемпионата мира по футболу.



О том, как работают новые выделенки в центре города, написал на своей странице в Facebook уральский урбанист Владимир Злоказов: «На Карла Либкнехта новая выделенка. Водители пока не поняли, что к чему, и разметки нет. В связи с ее вводом следовало бы убрать левый поворот, так как теперь прямо едет, по сути, одна полоса. Это, кстати, уже делали в прошлом году, но после случившейся истерики вернули. Теперь, видимо, опять уберут».



Отмечается, что, согласно общим решениям городской мэрии и ГИБДД по Свердловской области, выделенные полосы для автобусов появятся ещё на семи улицах — Чапаева, Белинского, Челюскинцев, Вильгельма де Геннина, Щорса, Малышева и Фурманова. Общая их протяжённость составит 13 километров.



Отметим, что на ул. Малышева и ул. Розы Люксембург выделенки появились ещё в прошлом году, но из-за того, что они создавали дополнительные трудности на центральных дорогах города, ГИБДД ликвидировала их.



Фото: taganskiy.caoinform.ru