В Екатеринбурге стартовали праймериз «Единой России»

11:11 | 3.06.2018

Сегодня, 3 июня, все жители Екатеринбурга могут принять участие в предварительном голосовании и определить достойных членов партии «Единая Россия», которые будут выдвинуты кандидатами на выборы в муниципальную думу 9 сентября.



Счетные участки открылись в 8 утра и будут работать до 20 часов. Для участия в предварительном голосовании зарегистрировались 188 человек — как члены партии, так и её сторонники.



Помимо Екатеринбурга, процедура предварительного голосования проходит ещё в ряде муниципалитетов Свердловской области.



Напомним, что проголосовать человек может только один раз и строго по месту своей регистрации, а вот количество кандидатов, за которых может проголосовать избиратель, не ограничено, голосовать можно сразу за несколько кандидатов.



Видимо памятуя о недавних скандалах, связанных с проведением праймериз, на сайте партии акцентируют внимание на том, что изменить результаты голосования нельзя.



В онлайн-голосовании на праймериз «Единой России», завершившемся 1 июня, проголосовал 651 житель Екатеринбурга.



Фото: сайт партии «Единая Россия»