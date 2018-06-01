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22:17 | 2.06.2018
Апелляция на приговор бывшему оперативнику ОЭБиПК Екатеринбурга поступила в Свердловский облсуд
Что любопытно, приговор нижестоящей инстанции обжаловали как сам Красников и его адвокат, так и прокуратура. Вероятно, подсудимый и его защита посчитали решение чрезмерно суровым — государственное обвинение запрашивало для него 7 лет условно. Ранее сообщалось, что Красников пошел на сделку со следствием, в результате чего с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого от него были получены сведения, изобличающие преступные действия иных соучастников. Уголовное дело в суде рассматривалось в особом порядке.
Ему грозило наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, а также штраф в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки (взятка составила два миллиона рублей, соответственно штраф мог составить 200 миллионов), но в связи с рассмотрением дела в особом порядке он получил меньше меньшего, и без штрафа.
Судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении бизнесмена Павла Панова, обвиняемого в покушении на посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере, еще рассматривается в Ленинском райсуде Екатеринбурга. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.
По версии следствия, в феврале 2017 года в отделение по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга, возглавляемое Владимиром Нечаевым, поступил материал проверки по заявлению директора ООО «ЗМК «Хотэй» о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «ТД «Трубпром Урала» (поставщик металлопроката) Владимира Юзвовича по факту мошеннических действий. Нечаев поручил проведение проверки старшему оперуполномоченному Олегу Красникову, который, изучив материалы, неоднократно докладывал руководству, что в действиях Юзвовича не усматривается криминальной составляющей.
Несмотря на это, Нечаев предложил Красникову выступить в качестве посредника, потребовав с Юзвовича два миллиона рублей за организацию прекращения проверочных мероприятий и принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Красников предложил своему знакомому из Нижнего Тагила, бывшему оперуполномоченному ОБЭП Тагилстроевского района, бизнесмену Павлу Панову выйти на Юзвовича, с которым он был знаком, чтобы тот передал два миллиона рублей. В случае отказа против Юзвовича обещали возбудить уголовное дело.
Юзвович согласился передать деньги. «Стрелку» ему забили в центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц 8 Марта — Фурманова. Стороны договорились, что разобьют сумму на несколько частей. При передаче одного миллиона рублей от Юзвовича для последующей передачи Нечаеву через Красникова Панова задержали сотрудники отдела «М» УФСБ России по Свердловской области. На каком этапе в дело вмешались спецслужбы, достоверно не известно. По одним данным, Юзвович сам обратился в ФСБ, по другим — «контора» давно вела наблюдение за Нечаевым.
Уголовное дело в отношении Владимира Нечаева было выделено в отдельное производство, поскольку он скрылся от следствия за пределами РФ и находится международном розыске.
© «Вечерние Ведомости»
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02.06.2018
22:17 | 2.06.2018
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