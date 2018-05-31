«Единая Россия» назвала количество проголосовавших с помощью электронного голосования на праймериз в Екатеринбурге

18:14 | 2.06.2018

Старт эелектронному предварительному голосованию «Единой России» был дан 28 мая, с этого дня и по 1 июня включительно, все желающие принять участие в предварительном голосовании могли, зарегистрировавшись на сайте партии как выборщики, проголосовать за понравившегося им кандидата.



Сегодня первый заместитель руководителя ЦИК Партии Максим Жаворонков сообщил о количестве принявших участие в электронном предварительном голосовании (ПГ) «Единой России».



В Екатеринбурге для получения возможности поддержать кандидатов через Интернет-сайт партии, было зарегистрировано 1792 человека. Из них воспользовались возможностью проголосовать в онлайн-режиме 651 человек.



Напомним, что те, кто по каким-то причинам не воспользовался возможностью голосовать удаленно, смогут сделать свой выбор 3 июня на участках для голосования.



Результаты электронного предварительного голосования будут объединены с результатами, полученными по итогам Единого дня предварительного голосования 3 июня.



«Эти же результаты (электронного голосования) будут учтены наравне с итогами традиционного голосования на счетных участках. Предварительные общие результаты по явке подведут 3 июня после закрытия счетных участков», – отметил Максим Жаворонков.



Фото: сайт партии «Единая Россия»