Участников праймериз предупредили об исключении в случае нарушения норм

17:55 | 2.06.2018

Оргкомитет по проведению праймериз «Единой России» в Екатеринбурге предупредил кандидатов об исключении участников предварительного голосования в случае нарушения норм о праймериз и регламента.



В письме в том числе говорится о том, что в случае несоблюдения требований нормативных документов, регламентирующих процедуру, оргкомитет праве исключить участника предварительного голосования из итогового списка участников.



Отметим, что вчера оргкомитет по проведению праймериз исключил из числа участников голосования по отбору кандидатов на выборы в Гордуму Екатеринбурга троих участников.



Напомним, праймериз по отбору кандидатов, которые примут участие в выборах в Гордуму от партии «Единая Россия», пройдут завтра, 3 июня.



Фото: giftprime.ru

