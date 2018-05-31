Новости дня
17:55 | 2.06.2018
Участников праймериз предупредили об исключении в случае нарушения норм
В письме в том числе говорится о том, что в случае несоблюдения требований нормативных документов, регламентирующих процедуру, оргкомитет праве исключить участника предварительного голосования из итогового списка участников.
Отметим, что вчера оргкомитет по проведению праймериз исключил из числа участников голосования по отбору кандидатов на выборы в Гордуму Екатеринбурга троих участников.
Напомним, праймериз по отбору кандидатов, которые примут участие в выборах в Гордуму от партии «Единая Россия», пройдут завтра, 3 июня.
Фото: giftprime.ru
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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