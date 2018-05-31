Синоптики предупреждают о длительных заморозках

17:42 | 2.06.2018

Синоптики уральского гидрометцентра сообщают о заморозках, которые задержатся в Свердловской области надолго.



Согласно информации на сайте гидрометцентра, завтра, 3 июня, ночью и в утренние часы местами в Свердловской области и Пермском крае, в горах и низинах Челябинской области, в большинстве районов Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0... -4 °С.



Также, по данным синоптиков, со 2 по 4 июня в Екатеринбурге будет идти дождь, а временами снова пролетит снег. Заморозки в Екатеринбурге достигнут -3 градусов.



Фото: kudago.com