Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


17:42 | 2.06.2018

Синоптики предупреждают о длительных заморозках

Синоптики уральского гидрометцентра сообщают о заморозках, которые задержатся в Свердловской области надолго.

Согласно информации на сайте гидрометцентра, завтра, 3 июня, ночью и в утренние часы местами в Свердловской области и Пермском крае, в горах и низинах Челябинской области, в большинстве районов Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0... -4 °С.

Также, по данным синоптиков, со 2 по 4 июня в Екатеринбурге будет идти дождь, а временами снова пролетит снег. Заморозки в Екатеринбурге достигнут -3 градусов.

Фото: kudago.com

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:14 | 2.06.2018
«Единая Россия» назвала количество проголосовавших с помощью электронного голосования на праймериз в Екатеринбурге

17:55 | 2.06.2018
Участников праймериз предупредили об исключении в случае нарушения норм

17:42 | 2.06.2018
Синоптики предупреждают о длительных заморозках

15:15 | 2.06.2018
В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

14:53 | 2.06.2018
Екатеринбург посетил лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов

14:02 | 2.06.2018
Полпред озвучил требования к новому мэру Нижнего Тагила

13:05 | 2.06.2018
В Екатеринбурге в День защиты детей водитель сбил ребенка

11:29 | 2.06.2018
При пожаре в Нижнем Тагиле погиб один человек

11:18 | 2.06.2018
Свердловские музеи распахнут двери для обладателей международной пресс-карты

11:06 | 2.06.2018
Пермяков приглашают снова встать на коньки

11:05 | 2.06.2018
Завтра в Перми вступят в состязания стронгмены

11:03 | 2.06.2018
Певица Глюк’оZa поздравит екатеринбуржцев с Днем мотоциклиста

10:39 | 2.06.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 1 июня 2018 года

01.06.2018

23:12 | 1.06.2018
В Екатеринбурге обманутые дольщики на коленях попросили помощи у Путина

комментариев: 2

22:53 | 1.06.2018
Депутат гордумы Екатеринбурга не отчитался о доходах и имуществе

20:27 | 1.06.2018
В Екатеринбурге подростков познакомили с работой военной полиции

20:07 | 1.06.2018
На медаль за успехи в учебе претендуют почти 700 екатеринбургских выпускников

19:49 | 1.06.2018
В Екатеринбурге начал работу мобильный культурный центр

19:27 | 1.06.2018
В Екатеринбурге будет закрыто движение на перекрёстке Титова — Ферганская

18:51 | 1.06.2018
Мэрия Екатеринбурга избавляется от сильных оппонентов по праймериз: оргкомитет «снес» кандидатуру руководителя РЭМП Железнодорожного района

комментариев: 1

18:43 | 1.06.2018
Белоярские депутаты единогласно приняли отчет главы администрации за 2017 год

17:55 | 1.06.2018
Проекты Пермского края получат почти 61 млн рублей из Фонда президентских грантов

17:49 | 1.06.2018
Екатеринбургские детсадовцы окунулись в XVIII век

17:48 | 1.06.2018
В Приволжском федеральном округе будет создан Учебный центр патриотического воспитания ПФО «Гвардеец»

17:40 | 1.06.2018
В Екатеринбурге стартовал корпоративный чемпионат Роскосмоса

17:27 | 1.06.2018
В Перми заработали «Отряды мэра»

17:10 | 1.06.2018
Евгений Куйвашев посетил областную детскую больницу

17:05 | 1.06.2018
В Перми из-за погоды приостановлены работы на Коммунальном мосту

16:50 | 1.06.2018
Очистка газов на КМЭЗ достигнет 99 процентов

16:49 | 1.06.2018
Арик Сигман посетил Россию по приглашению РМК

16:41 | 1.06.2018
Из многоэтажки на Юмашева эвакуировались 26 человек

16:28 | 1.06.2018
В Белоярке депутат думы ушел на повышение в администрацию округа

16:15 | 1.06.2018
Екатеринбурге внедорожник наехал на сотрудника скорой помощи

15:54 | 1.06.2018
В Перми к чемпионату мира по футболу начнут работу фан-зоны

15:51 | 1.06.2018
На Уралмаше частично перекроют улицу Калинина

15:37 | 1.06.2018
Зауральцу придется ответить в суде за второе убийство. Останки жертвы все-таки нашли

15:36 | 1.06.2018
Бухгалтер тагильской школы пойдет под суд за завышение зарплаты

15:14 | 1.06.2018
5 июня начнется выдача пропусков для проезда в транспортный периметр «Екатеринбург Арены»

14:43 | 1.06.2018
В Прикамье стартовал XVIII Фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края

14:39 | 1.06.2018
На Урале будут судить двух братьев, которые до смерти избили соседа

14:37 | 1.06.2018
В связи с погодой в Перми перенесены праздничные мероприятия для детей в парках

13:58 | 1.06.2018
Южноуральцы получат дополнительные средства из федеральной казны

13:58 | 1.06.2018
Концепция развития Екатеринбургской агломерации до 2040 года обойдется в 57 млн рублей

13:28 | 1.06.2018
На въездах в Екатеринбург начали работать семь пунктов досмотра автобусов

13:22 | 1.06.2018
В Кургане сотрудники РЖД обнаружили разложившийся труп женщины на улице Радионова

13:00 | 1.06.2018
Прокуратура отозвала иск о лишении мандатов депутатов ЗакСО

комментариев: 2

12:35 | 1.06.2018
Минсоцполитики: в Свердловской области ежегодно на 14 % увеличивается число многодетных семей

12:31 | 1.06.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 31 мая 2018 года

12:31 | 1.06.2018
Новым министром спорта Прикамья станет мастер спорта международного класса

12:22 | 1.06.2018
Сергей Носов попросил не устраивать митинги из-за его отставки


Мы в соцсетях





Архив
«    Июнь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


 