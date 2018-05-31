В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

15:15 | 2.06.2018

Вчера вечером сотрудники Росгвардии задержали в Екатеринбурге мужчину, находящегося в федеральном розыске.



Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области, подозрительный мужчины был замечен в районе улицы Фрунзе, при виде патрульного автомобиля гражданин резко изменил направление движения и попытался скрыться во дворах.



Когда правоохранители приблизились к мужчине, тот резко выбросил на землю небольшой сверток, обмотанный красной изолентой. Позже было установлена, что 42-летний задержанный мужчина находится в федеральном розыске: его подозревают в нескольких кражах.



Фото: govoritufa.ru