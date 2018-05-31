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14:53 | 2.06.2018
Екатеринбург посетил лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов
Как заявил Удальцов, действующая власть, по его мнению, однозначно приведет страну к развалу, в настоящее время курс экономической политики губителен, и виноваты в этом все.
«Да, виновны все министры и депутаты, но виноваты и мы тоже: и я и вы. Наша вина заключается в том, что мы не можем донести правильную истину. Виновато все общество, которое продолжает терпеть сложившуюся ситуацию и прогибаться», – заявил лидер «Левого фронта».
Также Удальцов отметил, что нельзя допустить, чтобы «после действующей власти пришли такие же жулики». Единственный правильный курс, по его мнению, - это курс социалистический.
По мнению лидера «Левого фронта», объединение оппозиции в целом полезно. Удальцов напомнил, что такое уже было в 2012 году, однако тогда многие повели себя некрасиво и не по-товарищески. Но от возможности восстановить этот альянс Удальцов не отказывается. Также по мнению оппозиционера организация партизанского движения сможет только нанести вред. «Все должно быть легально», - считает Удальцов. В их планах - создание собственного телеканала.
«Я нахожусь в оппозиции не потому что хочу перемен ради перемен, а потому что в свое время у меня украли Родину – и пришло общество потребления, где правят похоть и разврат. В такой системе ценностей мне жить тяжело. Я буду идти до конца и я уверен: за нашими идеями – будущее», – заключил Удальцов.
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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