Екатеринбург посетил лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов

Сегодня в Екатеринбурге состоялась встреча лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова с представителями левых сил, городскими активистами и журналистами. В ходе выступления Удальцов выступил с предложением перенести столицу страны из «зажравшейся Москвы» и объединиться всем, чтобы исправить сложившуюся в стране ситуацию.Как заявил Удальцов, действующая власть, по его мнению, однозначно приведет страну к развалу, в настоящее время курс экономической политики губителен, и виноваты в этом все.«Да, виновны все министры и депутаты, но виноваты и мы тоже: и я и вы. Наша вина заключается в том, что мы не можем донести правильную истину. Виновато все общество, которое продолжает терпеть сложившуюся ситуацию и прогибаться», – заявил лидер «Левого фронта».Также Удальцов отметил, что нельзя допустить, чтобы «после действующей власти пришли такие же жулики». Единственный правильный курс, по его мнению, - это курс социалистический.По мнению лидера «Левого фронта», объединение оппозиции в целом полезно. Удальцов напомнил, что такое уже было в 2012 году, однако тогда многие повели себя некрасиво и не по-товарищески. Но от возможности восстановить этот альянс Удальцов не отказывается. Также по мнению оппозиционера организация партизанского движения сможет только нанести вред. «Все должно быть легально», - считает Удальцов. В их планах - создание собственного телеканала.«Я нахожусь в оппозиции не потому что хочу перемен ради перемен, а потому что в свое время у меня украли Родину – и пришло общество потребления, где правят похоть и разврат. В такой системе ценностей мне жить тяжело. Я буду идти до конца и я уверен: за нашими идеями – будущее», – заключил Удальцов.