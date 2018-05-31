Полпред озвучил требования к новому мэру Нижнего Тагила

14:02 | 2.06.2018

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских озвучил требования к новому мэру Нижнего Тагила.



По словам Холманских, будущий мэр Нижнего Тагила должен пользоваться поддержкой жителей города, быть тем, кто поддержит преемственность власти и обеспечит реализацию тех интересных социально значимых проектов, которые есть в планах развития Нижнего Тагила.



Особый акцент Холманских сделал на решении проблем с качеством питьевой воды в Нижнем Тагиле. «Власть в Нижнем Тагиле должен подхватить человек, который компетентен в этих вопросах. Это одна из основных задач для нового главы города», — отметил полпред.



Напомним, в настоящее время теперь уже бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, возглавлявший город с 2012 года, стал врио главы Магаданской области. Исполняющим обязанности главы Нижнего Тагила стал первый заместитель руководителя администрации города Владислав Пинаев.



Фото: novygorod.info