В Екатеринбурге в День защиты детей водитель сбил ребенка

13:05 | 2.06.2018

Вчера вечером в Екатеринбурге водитель иномарки "Киа Рио" сбил ребенка. С сотрясением головного мозга и ушибами ребенок доставлен в ДГКБ №9.



Как сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу, 1 июня около 17:00 водитель иномарки ехал по ул. Ферганской со стороны Титова по направлению к Агрономической. И вдруг из-за припаркованных машин на проезжую часть выбежал мальчик. Несмотря на то что водитель предпринял экстренное торможение, наезда на подростка избежать не удалось.



Отметим, что за пять месяцев этого года в Екатеринбурге зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых 1 ребенок погиб и 26 травмированы.



Фото: УГИБДД по Екатеринбургу