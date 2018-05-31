В пожаре в Нижнем Тагиле погиб один человек

11:29 | 2.06.2018

Вчера днем в Нижнем Тагиле загорелся частный дом на ул. Урожайная. В пожаре погиб один человек, еще один получил ожоги 40 % поверхности тела.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, спасателям удалось спасти одного человека при помощи дыхательной маски.



Известно, что площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 5 человек личного состава.



Причины пожара и все обстоятельства в настоящий момент устанавливаются.



Фото: bk55.ru