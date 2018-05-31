Свердловские музеи распахнут двери для обладателей международной пресс-карты

11:18 | 2.06.2018

Свердловская область стала первым регионом России, принявшим соглашение, согласно которому в музеи области будет открыт бесплатный вход для обладателей международной пресс-карты.



Соглашение было подписано накануне министром культуры Свердловской области Светланой Учайкиной и председателем Свердловского творческого союза журналистов Александром Левиным, и теперь двери уральских музеев открыты для журналистов со всего мира.



Правда, пока отмечается, что соглашение будет действовать лишь на время проведения Чемпионата мира по футболу-2018, однако в дальнейшем документ планируется пролонгировать.



Фото: cdn.news-front.info