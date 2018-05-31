Певица Глюк’оZa поздравит екатеринбуржцев с Днем мотоциклиста

11:03 | 2.06.2018

Уже сегодня Екатеринбург посетит звезда российской эстрады Глюк’оZa. Артистка поздравит уральских байкеров с символической датой. Развлекательное мероприятие состоится в парке им. Маяковского.



С 14:00 до 18:00 обладатели железных коней и все желающие смогут посмотреть на выставку ретро-мотоциклов и военной техники, попробовать приготовления поваров мото-кухни и оценить трюки уральских байкеров на мото-фристайле. Мероприятие завершится в 19:00 праздничным концертом, на котором выступит Глюк’оZa. Сообщается, что организатором приезда российской звезды является мотоклуб «Чёрные ножи».



Кроме Глюк’oZы на концерте можно будет услышать победителей Байк Рок Феста- 2017 - группу «ILLINOIS». Вход на праздник свободный.



Фото: graziamagazine.ru