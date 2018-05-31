Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 1 июня 2018 года

10:39 | 2.06.2018

За прошедшие сутки с 08:00 01.06.2018г. до 08:00 02.06.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 155 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 94 противоправных деяния. Из них: одно изнасилование, три грабежа, 25 краж чужого имущества, из них 2 квартирных кражи, два факта неправомерного завладения автотранспортом, один угон авто, два факта мошенничества, 18 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 7 сбыта.



За минувшие сутки на территории области проведено 81 массовое мероприятие, в которых приняли участие 17380 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 465 полицейских, 63 работника частных охранных предприятий, 10 сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, 6 членов ДНД и 3 казака. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области