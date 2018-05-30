В Екатеринбурге подростков познакомили с работой военной полиции

Сегодня, 1 июня, в День защиты детей, военные полицейские и юнармейцы познакомили юных жителей Екатеринбурга с экипировкой и спецсредствами, используемыми подразделениями военной полиции в повседневной деятельности.На встрече ребятам рассказали о технических характеристиках и способах применения спецсредств, показали служебный автомобиль и его оснащение.Отметим, что сотрудники военной полиции Екатеринбурга часто проводят воспитательную работу для молодежи. Также в этом году военнослужащие предоставили транспорт для ветеранов ВОВ на парад Победы.