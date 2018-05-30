На медаль за успехи в учебе претендуют почти 700 екатеринбургских выпускников

20:07 | 1.06.2018

Почти 700 екатеринбургских выпускников претендуют на медаль за успехи в учёбе, сообщили в департаменте образования администрации города Екатеринбурга.



Известно, что в этом году 11-й класс окончили 6050 ребят, а выпускниками девятого класса стали 12 598 ребят. При этом 675 выпускников претендуют на медаль «За особые успехи в учении».



Напомним, юные екатеринбуржцы сейчас начали сдавать экзамены ЕГЭ и ОГЭ. В соответствии с единым расписанием, для одиннадцатиклассников экзамены закончатся 2 июля 2018 года, для девятиклассников — 29 июня 2018 года. Наиболее популярными для сдачи предметами у школьников остаются математика профильного уровня, обществознание и физика.



Фото: imenno.ru

