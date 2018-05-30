В Екатеринбурге начал работу мобильный культурный центр

19:49 | 1.06.2018

Сегодня в Екатеринбурге стартовала городская акция – мобильный культурный центр «Выбирай культуру с детства!», который позволяет горожанам познакомиться с культурной жизнью столицы Урала, подробнее узнать о культурно-исторических объектах города, а также принять участие в различных творческих конкурсах.



В Управлении культуры Администрации города Екатеринбурга отмечают, что особая ценность данной акции заключается в том, что проект позволяет жителям отдаленных микрорайонов получить конкретное представление о дислокации культурно-исторических объектов города, их деятельности и специальных программах.



Напомним, проект «Выбирай культуру с детства!» проходит в городе с 2013 года. Для жителей разных районов города организуют тематические концерты, игры и представления.



Фото: ekburg.ru