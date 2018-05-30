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19:27 | 1.06.2018
В Екатеринбурге будет закрыто движение на перекрёстке Титова – Ферганская
Из-за перекрытия в Чкаловском районе Екатеринбурга изменятся схемы движения транспорта. Трамваи № 1, № 14, № 15, № 25, № 27 и № 34 во время ремонтных работ будут ходить до улицы Юлиуса Фучика и разворачиваться возле ТЦ «Дирижабль». Также в эти выходные (2-3 июня) ТТУ уменьшит количество трамвайных вагонов на данных маршрутах на 9 единиц.
Зоны проведения ремонта водителям автомобильного транспорта придется объезжать по улицам Сухоложской, Агрономической, Санаторной и Патриса Лумумбы.
Фото: agenda-u.org
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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