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19:27 | 1.06.2018

В Екатеринбурге будет закрыто движение на перекрёстке Титова – Ферганская

Трамвайно-троллейбусное управление перекроет улицы Титова-Ферганская в Екатеринбурге с пятницы 1 июня с 23:00 до вторника 5 июня 6:00 в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей.

Из-за перекрытия в Чкаловском районе Екатеринбурга изменятся схемы движения транспорта. Трамваи № 1, № 14, № 15, № 25, № 27 и № 34 во время ремонтных работ будут ходить до улицы Юлиуса Фучика и разворачиваться возле ТЦ «Дирижабль». Также в эти выходные (2-3 июня) ТТУ уменьшит количество трамвайных вагонов на данных маршрутах на 9 единиц.

Зоны проведения ремонта водителям автомобильного транспорта придется объезжать по улицам Сухоложской, Агрономической, Санаторной и Патриса Лумумбы.

Фото: agenda-u.org

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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