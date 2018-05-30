Мэрия Екатеринбурга избавляется от сильных оппонентов по праймериз: оргкомитет «снес» кандидатуру руководителя РЭМП Железнодорожного района

18:51 | 1.06.2018

Праймериз «Единой России» в городскую думу Екатеринбурга по округу № 4 (Железнодорожный район) в этом году будут крайне скучными и неинтересными. Такой вывод можно сделать из сегодняшнего решения оргкомитета по проведению предварительного голосования, который исключил одного из лидеров предвыборной гонки, генерального директора УК «РЭМП Железнодорожного района» Александра Колесникова из состава участников.



По мнению оргкомитета, Александр Колесников дискредитировал партию, что весьма спорно, но данное решение однозначно выгодно действующему депутату Александру Мяконьких, который не вел почти никакой агитации, и, вероятно, намерен победить за счет административного ресурса – парламентарий внесен в так называемый «список Тунгусова». Кроме этого, на неделе по бюджетным организациям Железнодорожного района города был разослан документ с фамилиями участников, за которых необходимо проголосовать 3 июня, и фамилия Мяконьких там стояла одной из первых.



По одной из версий, именно Мяконьких и одержит победу. Второе, непроходное место «отдают» секретарю Железнодорожного местного отделения партии «Единая Россия» Сергею Колесникову, третье – общественнику Дмитрию Чукрееву.



Не исключено, что гендиректор УК «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников, учитывая сегодняшнее решение оргкомитета, будет выдвигаться от другой политической партии. Есть мнение, что это будет ЛДПР.



Добавим также, что кроме Александра Колесникова по аналогичным основаниям с праймериз был снят действующий депутат, бизнесмен Игорь Плаксин (округ №17, Чкаловский район), который стал участником скандала вокруг проваленного проекта паевой застройки ЖК «Первый Николаевский».