Белоярские депутаты единогласно приняли отчет главы администрации за 2017 год

18:43 | 1.06.2018

Накануне депутаты думы Белоярского городского округа единогласно приняли отчет главы администрации муниципалитета Андрея Горбова о его деятельности за 2017 год (назначен на должность в конце октября 2017 г.), передает корреспондент veved.ru. Все 17 депутатов из 17 присутствующих проголосовали «за» принятие отчета.



В своем выступлении глава отметил, что отмечается рост почти по всем показателям по сравнению с 2016 годом, включая сельское хозяйство и промышленность. Исключение составил лишь приток инвестиций, поэтому по данному направлению администрация принимает все необходимые меры в текущем году.



По словам Андрея Горбова, в 2018 году упор будет также сделан на модернизацию системы ЖКХ, дорожного хозяйства и замену угольных котельных на газовые. Он поблагодарил депутатов за хорошую оценку его работы, но парламентарии отметили, что «этот аванс надо будет отработать».