Екатеринбургские детсадовцы окунулись в XVIII век

Сегодня, 1 июня, в день защиты детей в Екатеринбурге воспитанники детсада №582 окунулись в XVIII век. Председатель Свердловского областного отделения Русского географического общества, председатель правления Уральского интерфонда ветеранов-инвалидов войны в Афганистане Михаил Горюнов провел для них экскурсию в кафе-музее «Демидов», который знаменит своей коллекцией каслинского литья и уникальным интерьером в стиле времен царской России.Ребятне были показаны многие предметы и изделия позапрошлого и прошлого века, которые и родителям не всем известны. Да и в целом внутреннее убранство увиденных помещений дало представление не только мальчишкам и девчонкам, но и воспитателям представление о «старине глубокой».«Спасибо, Михаил Петрович», – громким строевым хором поблагодарили дети хозяина площадки.Как отметил Михаил Горюнов, подобные мероприятия необходимо проводить регулярно, чтобы вживую знакомить подрастающее поколение с историей своей Родины.«Для нас это обычная практика со времён, когда в начале 2000-х по распоряжению Эдуарда Росселя в Невьянске был создан детский дом для беспризорников в середине начала 2000-х. Поэтому гдето-то с 2006-го года вот уже лет 12 к нам приходит детвора не только в День защиты детей. Многие уже буквально прописались у нас и выросли от детсадников до курсантов», - говорит Михаил Горюнов.