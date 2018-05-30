Из многоэтажки на Юмашева эвакуировались 26 человек

16:41 | 1.06.2018

Сегодня днем произошел пожар в доме ЖК «Адмиральский» на улице Юмашева. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 12:11.



До прибытия пожарных из дома эвакуировались 26 человек, в том числе шесть детей.



— На площади 10 кв. м повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 7-м этаже муниципального 27-этажного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 10 человек личного состава, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.



По имеющейся информации, никто не пострадал. Пожар потушили за пять минут.





Фото: sotsproekt-ryazan.ru