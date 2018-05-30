На Уралмаше частично перекроют улицу Калинина

15:51 | 1.06.2018

С 9 по 27 июня в Екатеринбурге частично закроют движение по улице Калинина:





- с 9 по 12 июня нельзя будет проехать по улице Калинина на участке от улицы 40-летия Октября до дома № 54;



- с 13 по 27 июня перекроют участок от дома № 54 до дома № 56.





Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничения связаны со строительством жилого дома на перекрестке Калинина – 40-летия Октября. Для объезда предлагаются улицы Уральских рабочих, Кировоградская, Ломоносова.





Фото: b-port.com