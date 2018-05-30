Бухгалтер тагильской школы пойдет под суд за завышение зарплаты

15:36 | 1.06.2018

В Нижнем Тагиле будут судить бухгалтера муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования. 36-летняя женщина обвиняется в мошенничестве при начислении зарплаты.



Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых, сообщение о противоправной деятельности поступило в органы внутренних дел от директора учреждения.



По данным следствия, бухгалтер вносила в реестры платежей ложные сведения о начислении ей зарплаты. Таким образом женщина незаконно получила более 400 тысяч рублей.



Сейчас уголовное дело направлено в суд. Отметим, что ранее обвиняемая уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление. Тогда ей удалось отделаться условным сроком.





Фото: обои-топ.рф