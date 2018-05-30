На Урале будут судить двух братьев, которые до смерти избили соседа

14:39 | 1.06.2018

В Екатеринбурге перед судом предстанут двое братьев 1981 и 1984 года рождения. Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, которое повлекло смерть.



Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, 22 декабря 2017 года мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинили соседу по подъезду телесные повреждения, от которых последний вскоре скончался.



Сейчас завершено расследование уголовного дела. Материалы переданы в суд.





Фото: tribune.com.pk