Концепция развития Екатеринбургской агломерации до 2040 года обойдется в 57 млн рублей

13:58 | 1.06.2018

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области объявило конкурс на научное исследование и разработку концепции развития Екатеринбургской агломерации до 2040 года (с выделением этапов 2020, 2025, 2030 и 2035 годы).



«Цель работы – обеспечение комплексного и устойчивого сбалансированного развития Свердловской области в части территории Екатеринбургской агломерации как центра экономического развития региона», - говорится в документе, опубликованном на сайте госзакупок.



Разработчики должны подготовить научно обоснованную концепцию и комплексный инфраструктурный план развития агломерации. На эту работу будет выделено 57 млн рублей.





Фото: poezdkin.com