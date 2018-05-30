Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 31 мая 2018 года

12:31 | 1.06.2018

За прошедшие сутки с 08:00 31.05.2018 до 08:00 01.06.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 189 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 112 противоправных деяний. Из них 1 убийство, 1 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 6 грабежей, 36 краж чужого имущества, из них 5 квартирных, 2 мошенничества, 10 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 1 факт сбыта наркотических средств.



За прошедшие сутки на территории области произошло 3 ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека погибли, ещё 2 человека получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 4 массовых мероприятия, в которых приняли участие 460 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 26 полицейских, 2 работника частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области