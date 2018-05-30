Сергей Носов попросил не устраивать митинги из-за его отставки

12:22 | 1.06.2018

Бывший глава Нижнего Тагила Сергей Носов, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области, обратился к тагильчанам и попросил их не устраивать митинги из-за его отставки. Он отметил, что всегда был противником «митинговщины», особенно несанкционированных митингов.



— Спасибо всем за оценку моего труда, за беспокойство. Но я хотел бы вас попросить — не надо митингов. Надо просто работать, тогда Тагил будет продолжать развиваться и расцветать. А мы с вами еще увидимся, и, думаю, неоднократно. Я вас помню и люблю! — сказал Носов.



Напомним, что 28 мая президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного и назначил главу администрации Нижнего Тагила Сергея Носова врио губернатора Магаданской области. До назначения нового мэра обязанности главы Нижнего Тагила перешли к заместителю Носова Владиславу Пинаеву.



После отставки Носова многие жители в соцсетях высказывали сожаление и даже предлагали провести митинг за возвращение мэра.









Фото: tagilka.ru